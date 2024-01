Depois de cerca de dez dias internada em estado grave em Punta Cana, no Caribe, a dentista gaúcha Chayane Viana, voltou para o Brasil. Ela saiu de Punta Cana na tarde de sábado (13), em um avião equipado com Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e acompanhada de uma equipe médica. A aeronave pousou por volta das 3h deste domingo (14) no Aeroporto Salgado Filho. Chayane vai continuar o tratamento contra uma pneumonia grave no Hospital Conceição, em Porto Alegre.