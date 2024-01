A CEEE Equatorial terá até o dia 2 de fevereiro para apresentar explicações à Defensoria Pública do Rio Grande do Sul (DPRS) sobre a demora no restabelecimento da energia. Embora o primeiro prazo tenha expirado na última quarta-feira (24), o dirigente do Núcleo de Defesa do Consumidor e de Tutelas Coletivas (Nudecontu), defensor Rafael Pedro Magagnin, explica que a concessionária solicitou uma prorrogação, que foi concedida dada a importância das informações solicitadas.