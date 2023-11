O rodízio de veículos no município de São Paulo estará suspenso nesta quinta-feira, 2, por causa do feriado de Finados, e também na sexta-feira, 3. Ele volta a vigorar na segunda-feira, dia 5, quando veículos com placas de final 1 e 2 estarão proibidos de circular no centro expandido da capital das 7h às 10h e das 17h às 20h. Nesta quinta-feira os veículos vão poder circular pelas faixas exclusivas de ônibus durante todo o dia.