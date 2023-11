A cabo Vaneza Lobão, de 31 anos, foi morta na noite de sexta-feira (2), na Rua Passo da Pátria, em Santa Cruz, bairro da zona oeste do Rio de Janeiro. Segundo a Polícia Militar do Estado (PMERJ), Lobão foi vítima de uma emboscada na entrada do local onde residia, quando estava dentro do carro. Os autores dos disparos teriam fugido após o crime.