A Polícia Federal prendeu 26 pessoas que se inscreveram no Exame Nacional do Ensino Médio 2023 e tinham mandados de prisão em aberto, ou seja, estavam foragidas da Justiça. As detenções foram realizadas ao longo da última semana, inclusive nos dias que antecederam a aplicação das primeiras provas para ingresso em universidades de todo o País.