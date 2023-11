Um novo ciclone extratropical estará formado, com seu centro de atuação na costa do Rio Grande do Sul, na sexta-feira, dia 3. Conforme o alerta da Climatempo, a previsão indica o início do processo no feriado de Finados desta quinta-feira, 2. Em São Paulo, o tempo deve se manter chuvoso, com a máxima atingindo 30ºC apenas na sexta-feira, 3, de acordo com a Meteoblue.