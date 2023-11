Uma operação conjunta de policiais civis do Rio e de militares do Exército levou ao encontro de mais duas metralhadoras calibre .50 furtadas do Arsenal de Guerra de São Paulo, em Barueri. Um fuzil FAL calibre 7,62 mm também foi recuperado, cuja origem está sendo investigada. As armas estavam em um carro estacionado na Avenida Lúcio Costa, na Praia da Reserva, na zona oeste carioca, em um carro.