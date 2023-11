A fusariose é uma doença infecciosa provocada por fungos oportunistas do gênero Fusarium, que vivem em todo o ambiente, sendo encontrados no ar, na água, no solo, nas plantas e nos substratos orgânicos. Recentemente, pelo menos sete pessoas ficaram cegas após participarem de um mutirão de cirurgias de catarata realizado pelo Programa Mais Visão, em Macapá, capital do Amapá, em razão de contaminação por esse tipo de micro-organismo.