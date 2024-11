Sem nenhuma pretensão na 38ª e última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, CRB e Operário-PR mediram forças neste domingo, no estádio Rei Pelé, em Maceió (AL). Com campanhas opostas, os times se despedem da Série B com um empate por 1 a 1. Rodriguinho marcou para os alagoanos, enquanto Maxwell deixou tudo igual para os paranaenses.