Por causa da realização do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) nos próximos dois domingos, 5 e 12 de novembro, o Governo de São Paulo determinou a gratuidade no metrô, trens e ônibus metropolitanos, conforme anúncio feito na quinta-feira de Finados, 2. Na ocasião, o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) assinou o decreto estadual que estabelece a gratuidade em todas as cidades atendidas pelo sistema estadual de transporte público metropolitano de São Paulo.