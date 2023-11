O presidente Luiz Inácio Lula da Silva garantiu neste domingo, 5, a realização da prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em São Paulo. Segundo o presidente, 100% das escolas tiveram o fornecimento de energia elétrica resolvido. Lula esteve na sede do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsável pelo Enem, na manhã deste domingo. O presidente visitou uma sala de situação no instituto, onde são monitoradas as operações para realização da prova em todo país.