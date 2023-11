A cheia do Rio Caí já deixou 18 pessoas desabrigadas em São Sebastião do Caí, conforme relatou a prefeitura nesta segunda-feira (13). As cinco famílias foram encaminhadas para o ginásio de esportes do bairro Rio Branco, por medida de precaução, porque a água começou a atingir algumas moradias em regiões ribeirinhas.