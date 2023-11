A Caixa Econômica Federal estima que 1,2 milhão de estudantes poderão renegociar dívidas do Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies) com o banco. Ao todo, esses estudantes têm saldo devedor de R$ 51 bilhões, de acordo com a instituição, que permitirá a renegociação de modo 100% digital e pelo aplicativo Fies Caixa.