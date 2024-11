Aparentemente conformado após a derrota do Cruzeiro por 3 a 1 para o Racing, em Assunção, no Paraguai, o técnico Fernando Diniz disse que a conquista do adversário foi merecida e atribuiu o mau resultado - e a consequente perda do título da Copa Sul-Americana - pelo excesso de erros da equipe, especialmente no primeiro tempo, e afirmou que o conjunto mineiro poderia ter empatado a partida.