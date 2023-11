Uma adolescente de 15 anos denunciou à polícia ter sido estuprada por pelo menos dois homens, que são conhecidos dela, na madrugada da última sexta-feira, 3, quando estava na casa de uma amiga, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Ela afirma ter sido dopada antes do estupro, que foi filmado. A adolescente diz que não se lembra de nada e que soube do estupro ao ver as imagens nas redes sociais. A Polícia Civil investiga o caso.