A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu um veículo Fiat Strada, com placas do Paraná, com carga de cigarros paraguaios na madrugada desta quarta-feira (18), em Seberi, norte do estado. Ao constatar que um suspeito de contrabando se deslocava pela BR-386, a polícia montou uma barreira para dar ordem de parada ao condutor.