A Câmara de Vereadores de Bento Gonçalves retomou, no final do primeiro semestre, a concessão de passagens aéreas e diárias a vereadores. Em março, o presidente da Câmara, Moisés Scussel Neto (PSDB), anunciou uma série de medidas de contenção de gastos neste ano, que incluía o corte desses benefícios.

Ainda conforme o presidente, a maior parte da meta de diminuir em R$ 500 mil os gastos da Câmara neste ano em relação a 2016 já foi cumprida no primeiro semestre. Esse valor não contempla, no entanto, a inflação do período, que incidiu, por exemplo, em reajustes trimestrais aos servidores. Com isso, a economia nominal será menor.