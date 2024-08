Corsan vai investir R$ 550 mi em ampliação do saneamento no Litoral Norte

O Litoral Norte é a região com maior índice de crescimento do Rio Grande do Sul, com um aumento populacional de 32% em 12 anos, conforme prévia do Censo de 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Essa expansão tornou evidente a fragilidade do sistema de saneamento. A maioria dos municípios dependem de fossas, e os sistemas particulares das residências estão sobrecarregados – problema que se amplia em época de veraneio. Como reflexo disso, as praias podem apresentar indesejados problemas de balneabilidade.