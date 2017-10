Longe do pai, que está no Equador com o Grêmio , a menina Isabella, 9 anos, usou as redes sociais para parabenizar Léo Moura. O lateral-direito tricolor completa 39 anos nesta segunda-feira.

— Papai, parabéns , muita saúde , paz, amor... Você é o melhor pai do mundo !! Eu te amo e que quero que você saiba que SEMPRE vou te amar !!! Você é muito especial para mim !!! Eu te amo mais do que "assistir ao YouTube " . Você é o meu herói , meu exemplo... aproveite o seu dia pois você merece — postou Isabella no Instagram, com uma série de fotos ao lado do pai Léo e também da mãe, Camila Silva.