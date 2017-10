A noite de sexta-feira (20/10) foi de celebração em Chapecó. Menos de um ano após o acidente da Chapecoense, o sobrevivente Jackson Follmann se casou na Catedral de Santo Antônio, na cidade catarinense, com Andressa Perkoviski. O casamento, que havia sido marcado para 16 de dezembro de 2016, foi adiado por causa da tragédia com o avião do clube.