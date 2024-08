A lenda do wrestling Mijaín López irá em busca do quinto ouro olímpico, feito jamais alcançado por outro atleta. Ele avançou à final na categoria acima dos 130kg após derrotar Sabah Saleh Shariati, do Azerbaijão, nas semifinais nesta segunda-feira (5). O gigante cubano, 41 anos, está invicto desde Pequim 2008. Esta será a última luta da sua carreira, conforme já havia anunciado.