No primeiro dia de provas do decatlo em Paris, Fernando Balotelli terminou em 17°, com 4.148 pontos. Estreante em Olimpíadas, o brasileiro teve destaque nos 100m, prova em que foi o 12º e conseguiu bater seu recorde pessoal. Além desta, foram disputados nesta sexta-feira (2): salto em distância, arremesso de peso, salto em altura e 400m rasos.