Paris 2024

Alan sofre lesão e desfalca seleção de vôlei na estreia contra a Itália nas Olimpíadas

Jogo pelo Grupo B ocorre no sábado (27), às 8h, no horário de Brasília. Além do oposto, o ponta Leal torceu o tornozelo ao pisar em falso durante um treino e é dúvida na disputa

26/07/2024 - 09h37min Atualizada em 26/07/2024 - 10h50min