A dupla Duda e Ana Patrícia, do vôlei de praia feminino, garantiu mais uma vaga para o Brasil nos Jogos Olímpicos de Paris. Número 1 do mundo, as duas avançaram para as quartas de final da etapa de Doha do Circuito Mundial da modalidade. Assim, a dupla já tem pontuação suficiente para ir à França.