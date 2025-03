União Corinthians vence São Paulo e está em 5º no NBB

Dikembe foi o cestinha do União Corinthians. Vinícius Molz Schubert / União Corinthians

O União Corinthians se recuperou das derrota, para Brasília e Flamengo, e venceu o São Paulo, por 95 a 74, em jogo disputado na noite de sábado (15), em Santa Cruz do Sul. Com o resultado, o time gaúcho chegou à sua 15ª vitória em 26 jogos e está na quinta colocação na classificação do Novo Basquete Brasil (NBB).

Mais uma vez, o público compareceu em grande número ao Ginásio Arno Frantz para prestigiar o time comandado por Rodrigo Silva. E foi diante de 3,4 mil torcedores, que o União Corinthians começou o confronto com Jony Machuca, Jon dos Anjos, Rafail Lanaras, Duane Johnson e Raven Barber.

E logo no começo do primeiro quarto, o pivô norte-americano Barber apareceu e dominando o garrafão e a equipe da casa fez 7 a 0. O São Paulo cresceu na partida e buscou o empate em 7 a 7 com seis minutos por jogar. Mas o armador argentino Machuca mostrou inspiração e com duas bolas de três abriu vantagem de oito (15 a 7). Os paulistas voltaram a reagir e os 10 minutos iniciais terminaram com placar de 28 a 24 para o time santa-cruzense.

No segundo quarto, com bela atuação do ala-armador Felipe Vezaro, o União Corinthians conseguiu abrir 10 pontos de frente (36 a 26), quando ainda restava sete minutos por jogar. Com forte marcação e diversas roubadas de bola, a equipe gaúcha ampliou a para 16 (42 a 26), após bola de três do ala-pivô Fabrício. O São Paulo tentou reagir, mas o time da casa não deu brechas e com uma bola de três do ala norte-americano Duane Johnson, quase do meio da quadra, foi para o intervalo vencendo por 15 pontos (52 a 37).

O começo do terceiro período foi melhor para o União Corinthians. Com forte marcação e mantendo um bom trabalho ofensivo, a equipe gaúcha fez uma corrida de 10 a 0, abrindo 25 de vantagem (62 a 37). A torcida celebrava cada cesta na arquibancada.

Duane Johnson é o cestinah do time gaúcho na temporada. Vinícius Molz Schubert / União Corinthians

Com uma atuação impecável, o armador Vithinho liderou a equipe de Santa Cruz em quadra e o União Corinthians terminou o terceiro quarto com 30 pontos (79 a 49) de diferença.

Nos 10 minutos finais, o São Paulo buscou reagir e, mesmo com uma queda de rendimento ofensivo do time gaúcho, não conseguiu ameaçar e o placar terminou com 95 a 74 para os donos da casa.

Com mais um duplo-duplo na temporada, 19 pontos e 14 rebotes, o pivô Dikembe André foi o destaque individual do União Corinthians, que ainda contou com 12 pontos e seis assistências de Vithinho, 13 pontos de Duane Johnson e 11 pontos e cinco rebotes de Raven Barber.

Esta foi a 18ª derrota do São Paulo, que soma 11 vitória e está em 13º lugar na classificação. O cestinhas da equipe paulista foram os alas André Góes, com 14 pontos e sete assistências, e o norte-americano Malcom Miller, também com 14 pontos, mas com cinco rebotes. O armador americano Corderro Bennett fez 13 e distribuiu quatro assistências, enquanto o ala-pivô Paulo Luz terminou com um duplo-duplo de 13 pontos e 11 rebotes.

O União Corinthians voltará a jogar na segunda-feira (17), contra o Paulistano, às 19h30min, no Ginásio Arno Frantz, em Santa Cruz do Sul.

Confira outros resultados do sábado

Caxias do Sul Basquete (RS) 99 x 95 Paulistano (SP)

Corinthians (SP) 93 x 73 Mogi Basquete (SP)