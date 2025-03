Curry lidera Warriors contra os Knicks e Kerr se torna o técnico mais vitorioso da franquia

Curry voltou a ldierar o Golden State. NOAH GRAHAM / NBAE / GETTY IMAGES / GETTY IMAGES VIA AFP

Após se tornar o primeiro jogador da NBA a superar a marca de 4.000 cestas de três pontos, Stephen Curry liderou o Golden State Warriors na vitória por 97 a 94 sobre o New York Knicks, na noite de sábado (15), em San Francisco. O astro de 37 anos anotou 28 pontos, distribuiu cinco assistências e pegou sete rebotes, sendo decisivo para confirmar a sétima vitória seguida da equipe - 12 em 13 partidas.

Jimmy Butler novamente fez um pouco de tudo com 11 pontos, sete assistências e seis rebotes. Desde sua estreia, após uma saída conturbada do Miami Heat, os Warriors venceram 14 partidas e só perderam uma com a estrela em quadra. O brasileiro Gui Santos foi novamente titular e contribuiu para o triunfo da equipe.

O triunfo foi especial para Steve Kerr, que se tornou o técnico recordista de vitórias na temporada regular dos Warriors, passando o falecido membro do Hall da Fama Al Attles com sua 558ª vitória em sua 11ª temporada à frente da franquia. Ele foi homenageado no placar após o apito final e recebeu os parabéns de alguns de seus colegas treinadores.

Em uma cerimônia especial no vestiário, Wilhelmina Attles, esposa de Al Attles, presenteou Steve Kerr com a bola do jogo depois que ele ultrapassou seu marido e se tornou o treinador mais vitorioso de todos os tempos do Warriors.

— Foi um grande momento receber a bola do jogo da família Attles, foi realmente lindo ser homenageado pela presença deles. Obviamente, Al Attles é o 'Senhor Guerreiro' para sempre e o recorde é meio surreal até mesmo pensar que isso poderia acontecer. É um reflexo da nossa força e estabilidade organizacional e do nível de talento nos últimos 11 anos, então sou incrivelmente sortudo por fazer parte desta organização e desta cidade. Muito honrado pela grandeza de Al e o que ele significa para a franquia — diise Kerr.

Kerr, 59 anos, levou o Golden State Warriors ao seu primeiro campeonato em 40 anos durante sua primeira temporada, em 2014/15. Ele repetiu as conquistas em 2017, 2018 e 2022 a agora soma 558 vitória e 302 derrotas à frente da franquia em 860 partidas - Attles, que passou mais de seis décadas a serviço dos Warriors como jogador, treinador, gerente geral e embaixador - levou 1.075 para atingir a marca anterior.

— Ele mudou tudo. Ele foi tão importante quanto qualquer um no que esta organização se tornou. As coisas que ele me ensinou sobre vencer, não apenas a mim, mas tentei aprender pequenas coisas. Há uma coisa que ele me ensinou sobre vencer, especialmente quando se trata de playoffs, que não compartilharei até terminar de jogar porque me recuso a revelar seu segredo, mas é um segredo incrível — elogiou Draymond Green.

Do lado do conjunto de Nova York, Karl-Anthony Towns marcou 29 pontos e pegou 12 rebotes, mas não conseguiu levar a equipe à terceira vitória consecutiva na NBA.

Jordan Poole garante vitória para os Wizards

Em Denver, o Washington Wizards contou com uma cesta de três pontos de Jordan Poole a 2 segundos do fim da partida para derrotar o anfitrião Denver Nuggets por 126 a 123. Poole terminou o confronto com 19 pontos, mas Alex Sarr liderou os Wizards com um recorde pessoal de 34 pontos, seis rebotes e cinco assistências.

O resultado surpreendeu a torcida de Denver, já que a equipe tem a segunda melhor campanha da Conferência Oeste, com 43 vitórias e 25 derrotas - ao lado do Houston Rockets e do Memphis Grizzlies -, sendo apenas superado pelo Oklahoma City Thunder (55 a 12). Por outro lado, os Wizards tinham a pior campanha da temporada da NBA, mas ultrapassaram o Utah Jazz com o 15º triunfo - e 51 derrotas.

Nem mesmo o "double-double" de Nikola Jokic foi suficiente para impedir o fiasco levar os Nuggets à vitória. O sérvio anotou 40 pontos e pegou 13 rebotes.

Confira os resultados da noite deste sábado:

Brooklyn Nets 113 x 115 Boston Celtics

Detroit Pistons 107 x 113 Oklahoma City Thunder

Houston Rockets 117 x 114 Chicago Bulls

Milwaukee Bucks 126 x 119 Indiana Pacers

Memphis Grizzlies 125 x 91 Miami Heat

San Antonio Spurs 119 x 115 New Orleans Pelicans

Golden State Warriors 97 x 94 New York Knicks

Denver Nuggets 123 x 126 Washington Wizards

