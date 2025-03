Sabalenka atropela Kartal e Keys sobrevive nas oitavas de Indian Wells

CLIVE BRUNSKILL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Sabalenka ainda não perdeu set no torneio.

A bielorrussa Aryna Sabalenka, número um do mundo, avançou sem dificuldades para as quartas de final do WTA 1000 de Indian Wells nesta quarta-feira (12), enquanto Madison Keys sofreu para se manter como a única norte-americana na disputa.