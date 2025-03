Alcaraz arrasa Dimitrov, soma 15ª vitória seguida em Indian Wells e avança às quartas de final

Alcaraz é o grabnde favorito em Indian Wells. CLIVE BRUNSKILL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Com campanha perfeita e nenhum set perdido, o atual bicampeão Carlos Alcaraz já está nas quartas de final do ATP 1000 de Indian Wells. O espanhol se vingou do búlgaro Grigor Dimitrov, de quem vinha de derrotas em Xangai e Miami, para somar sua 15ª vitória seguida na competição, duplo 6/1.

Diferentemente dos últimos encontros, desta vez Alcaraz se impôs do começo ao fim para superar um rival que vinha se tornando uma pedra no sapato do atual número 3 do mundo. A vitória veio em apenas 1h14 de jogo.

O espanhol começou a partida já quebrando o serviço do búlgaro. E teve chances para abrir 3 a 0, mas desperdiçou o break point. Após Dimitrov anotar o ponto de honra, Alcaraz empilhou pontos para fechar o primeiro set com 6 a 1.

O set decisivo foi parecido, mas com o espanhol tendo a primeira chance de quebra no segundo set. Foram duas desperdiçadas. Após o 1 a 1, contudo, não deu mais chances e voltou a emplacar pontos para novo 6 a 1.

— É muito difícil jogar contra o Grigor, ele é muito talentoso e pode fazer o que quiser com a bola. Nas duas últimas vezes, perdi contra ele. É sempre difícil. Hoje, com as condições, foi muito difícil para nós dois. Mas eu tinha que sobreviver — afirmou Alcaraz, ainda na quadra.

Número 3 do mundo, Alcaraz ressaltou as adversidades climáticas em Indian Wells.

— Eu sempre digo que nessas condições você tem que sobreviver, não importa o que aconteça. Estou muito feliz por ter conseguido jogar ralis longos e ter um bom ritmo, mesmo com as condições. Feliz por passar.