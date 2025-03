Rune vence Medvedev e vai à final do Masters 1000 de Indian Wells

O tenista dinamarquês Holger Rune derrotou neste sábado (15) o russo Daniil Medvedev por 7-5 e 6-4 e avançou para sua primeira final do Masters 1000 de Indian Wells, na Califórnia, nos Estados Unidos.

Rune, de 21 anos, lutará pelo segundo título de Masters 1000 no domingo contra o vencedor da semifinal entre o espanhol Carlos Alcaraz e o britânico Jack Draper.

Medvedev, por sua vez, ficou sem a terceira final consecutiva no deserto californiano após as duas em que foi derrotado por Alcaraz.

Ex-número um do mundo, Medvedev prolonga assim seu jejum de títulos desde a vitória no Masters 1000 de Roma, em maio de 2023, numa final vencida precisamente contra Rune.

Rune, parceiro geracional de Alcaraz e Jannik Sinner, era visto como um potencial terceiro membro do 'Big 3' do futuro quando, aos 19 anos, conquistou o Paris-Bercy Masters 1000 em 2022, derrotando Novak Djokovic na final.

Um ano depois perdeu nas finais do Masters 1000 de Monte Carlo e Roma e agora terá sua primeira oportunidade na Califórnia.

Durante sua passagem por Indian Wells, o nórdico já havia deixado para trás outro integrante do Top-10 do ranking da ATP, o grego Stefanos Tsitsipas, e neste sábado eliminou Medvedev que havia vencido 14 dos 16 jogos anteriores no Coachella Valley.