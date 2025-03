Palmeiras oficializa a contratação de Lucas Evangelista, 7º reforço no ano

Lucas Evangelista e sua alegria ao chegar ao Palmeiras Palmeiras / Divulgação

O Palmeiras anunciou nesta sexta-feira (14), a contratação de seu mais novo meio-campista. Lucas Evangelista, atleta de 29 anos, atuará pelo clube alviverde até 2026, com possibilidade de extensão do acordo por mais doze meses. O jogador estreará pela equipe logo após o término do Campeonato Paulista.

No Red Bull Bragantino desde agosto de 2020, Evangelista também já defendeu as camisas do Vitória de Guimarães, Nantes, Estoril Praia, Panathinaikos, Udinese e São Paulo, em que jogou desde a base. O meio-campista iniciou carreira no Desportivo Brasil, de Porto Feliz.

— Quando surgiu o interesse do Palmeiras, deixei bem claro que se houvesse uma possibilidade de vir para cá gostaria de amadurecer essa ideia. O pessoal me entendeu, respeitou a minha opinião e começou a ganhar forma. Fiquei surpreso, nem nos meus melhores sonhos imaginava que teria essa proposta, que jogaria aqui. Um clube muito vencedor, com uma constância há muito tempo. Com toda a humildade, confio no meu potencial, o trabalho vence tudo. Quando aconteceu, chorei de alegria. Foi se desenhando e, graças a Deus, deu certo — afirmou no anúncio oficial palmeirense

Em seu antigo time, Lucas Evangelista participou de 214 jogos, nos quais marcou 15 gols e deu 18 assistências. Apesar de não ter ganhado títulos com a equipe de Bragança Paulista, o atleta auxiliou o clube a se manter na elite do futebol nacional após a conquista do acesso à Série A em 2020. No Campeonato Paulista, chegou a três semifinais consecutivas, de 2022 a 2024. Também participou da Libertadores e da Sul-Americana, além de chegar às oitavas de final da última Copa do Brasil.

Nesta temporada, o meio-campista foi responsável por três gols do antigo clube - todos no estadual, no qual participou de 12 partidas. Na Copa do Brasil, apesar de não ter marcado, participou do empate do Red Bull Bragantino contra o Sousa. A equipe paulista venceu na disputa de pênaltis.