Djokovic confirma favoritismo em jogo adiado em Miami e avança à 79ª semifinal de Masters 1000

Novak Djokovic deu mais um passo em sua grande apresentação em Miami, onde busca o 100º título da carreira. Nesta quinta-feira, em jogo adiado da véspera, o sérvio comprovou seu favoritismo diante do norte-americano Sebastian Korda e chegou à 79ª semifinal de um Masters 1000 na carreira, a sétima na competição da Flórida. O número 5 do mundo fechou o jogo em 6/3 e 7/6 (7/4) e desafia o búlgaro Grigor Dimitrov por vaga na decisão de domingo.

No game de desempate, o sérvio ficou com 6 a 4 e o serviço. Fechou com um ace e vibrou como um menino, com grito forte, soco de baixo para cima, beijos à galera - os norte-americanos torciam para corda - e muita alegria. Seu técnico, Andry Murray, também era só satisfação. Djokovic ainda "tocou" violino na raquete.