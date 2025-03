Barça vence Osasuna (3-0) em jogo adiado e assume liderança isolada do Espanhol

Com esta vitória, o time 'culé' quebrou o empate em pontos que mantinha com o Real Madrid e assumiu a liderança isolada, com 63 pontos, três a mais que a equipe 'merengue' e sete à frente do Atlético de Madrid (3º), com quem disputará na quarta-feira da próxima semana o jogo de volta das semifinais da Copa do Rei, no estádio Metropolitano, depois do empate em 2 a 2 em Barcelona.