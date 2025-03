Andreeva vence Sabalenka e é campeã de Indian Wells aos 17 anos

A tenista russa Mirra Andreeva derrotou neste domingo (16) a bielorrussa Aryna Sabalenka, número um do mundo e se sagrou campeã do WTA 1000 em Indian Wells, nos Estados Unidos, aos 17 anos.

"Tenho uma espécie de relação de amor e ódio com este lugar", disse Sabalenka no início do seu discurso. "Parabéns para Mirra, é incrível ver o seu sucesso (...) Mas da próxima vez que nos encontrarmos provavelmente não será do seu jeito".