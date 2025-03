Absolvido, Estevam Soares vai recorrer à multa de R$ 20 mil aplicada pelo STJD

Absolvido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por eventual participação em manipulação de jogos, o técnico Estevam Soares vai recorrer à pena de multa de R$ 20 mil que recebeu após o julgamento ocorrido, na quinta-feira, no Rio de Janeiro. Para o advogado Renato Teixeira da Costa, a multa é "totalmente imprópria para quem não fez absolutamente nada de errado".

Estevam Soares, de 68 anos, já treinou grandes clubes brasileiros, como Palmeiras e Botafogo, além de dezenas de clubes pelo Brasil. Mas acabou envolvido na acusação que pesou contra alguns jogadores do Patrocinense-MG em derrota por 3 a 0 para a Internacional, em Limeira, ano passado, pelo Brasileiro da Série D.

Para o advogado de defesa, a multa de R$ 20 mil só vai punir duplamente o técnico, que ficou sem receber salários e sem outros direitos trabalhistas no clube mineiro. A decisão do STJD se baseou numa gravação de ligação telefônica em que Estevam Soares cobra salários atrasados e acusa os dirigentes de participarem de 'uma máfia de apostas'. Estevam, então, teria segundo o STJD, sonegado as informações ao não fazer a denúncia de manipulação.

Para Renato Teixeira da Costa, "a interpretação é totalmente equivocada e será provada nos autos". Ele reforçou que apesar das investigações da Polícia Federal terem vasculhado contas bancárias e celulares do técnico e familiares, nada foi encontrado. "Não houve nenhuma prova de acusação", diz o advogado.

Em comunicado à imprensa, o advogado ressalta "que o STJD reconheceu sua INOCÊNCIA em qualquer manipulação de resultados. A decisão afastou o seu envolvimento em atos ilícitos e confirmou que ele não se beneficiou de esquemas de apostas." O defensor termina o comunicado afirmando que "Estevam Soares tem uma carreira íntegra e continuará defendendo sua honra e seu legado no futebol".

Por outro lado, o STJD encontrou provas comprobatórias contra outros envolvidos no caso. O dirigente Anderson Ibrahin Rocha, além de Iuri de Jesus e Conceição (suposto investidor que estava aportando capital no esquema). Os dois foram eliminados do futebol, além de receberem multas de R$ 50 mil e R$ 25 mil, respectivamente. Os dois foram identificados como responsáveis pelo agenciamento dos atletas no esquema de manipulação. A quarta comissão do STJD votou em unanimidade pelas punições.

Envolvidos no esquema, o atleta Richard Bala recebeu punição de R$ 25 mil em multa e suspensão por 720 dias, enquanto Felipe Gama foi multado em R$ 20 mil e está suspenso por 549 dias. Já o atleta Dener foi multado em R$ 2,5 mil. Rodolfo "Dodô", auxiliar de Estevam Soares, foi multado em R$ 10 mil.

Eles foram punidos por manipulação do jogo ocorrido no dia 1º de junho de 2024, no Limeirão. Os gols da vitória da Inter de Limeira chamaram a atenção dos torcedores nas redes sociais. Em um dos lances, o defensor aguarda o goleiro segurar a bola em lance complicado e dá a chance de o adversário balançar as redes. Em outro, o jogador do Patrocinense marca gol contra em jogada relativamente tranquila.

Estes 'gols estranhos' foram detectados pela Sportradar, empresa especializada em integridade e detecção de fraudes em eventos esportivos. Ela notificou o STJD com um relatório indicando "provas claras e incontestáveis" obtidas em mercados de apostas, alertando que o resultado da partida foi manipulado com o objetivo de obter ganhos patrimoniais ilícitos.