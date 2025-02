Jimmy Butler brilha na estreia e lidera virada épica dos Warriors sobre o Chicago Bulls

Ausente das quadras desde 2 de janeiro, antes de ser suspenso três vezes pelo Miami Heat, sua ex-equipe, Jimmy Butler mostrou que sentiu falta da bola laranja. Logo em sua primeira jogada pelo novo time, o Golden State Warriors, ele aproveitou uma ponte aérea e enterrou com estilo, arrancando suspiros no United Center, onde ajudou a equipe da Califórnia a atropelar o anfitrião Chicago Bulls por 132 a 111 na noite deste sábado.

Butler anotou 25 pontos e deu quatro assistências em sua estreia de gala pelos Warriors, exatamente um ano após a morte do pai, homenageado nas costas da camisa: Butler III. Definitivamente, o seis vezes All-Star recuperou a alegria de jogar basquete contra o clube que defendeu em suas seis primeiras temporadas na NBA.

"Eu sabia que estava indo para algum lugar, não importava se eles estavam me enviando para o Flamengo", disse Butler, referindo-se ao clube brasileiro no qual pretende ingressar após deixar a NBA. "Mas estou feliz que seja aqui. Sou grato por poder jogar basquete em uma organização de ponta como esta."

Mesmo sem ter treinado com a equipe, Butler mostrou sintonia com os novos companheiros. "O jogo é muito, muito simples aqui, e eles tornam isso muito fácil para mim", comentou, exaltando a parceria com Curry, que promete render aos Warriors. "Dizem que os opostos se atraem de muitas maneiras na vida. Não acho que eu poderia ser um complemento melhor para ele e vice-versa. Eu fico com o trabalho fácil, estou jogando um contra um ou com muito espaço."

A estreia de Butler marca um recomeço para o jogador e também para a franquia, que oscila na temporada na qual busca o quinto título da NBA com o técnico Steve Kerr e os experientes astros Stephen Curry e Draymond Green. Curry, aliás, marcou 34 pontos, incluindo oito cestas de três pontos, e contribuiu para que sua equipe revertesse uma desvantagem de 24 pontos - perdia por 83 a 59 - e arrasasse os Bulls por 21 pontos de diferença.

Coby White liderou o Chicago com 27 pontos e fez seis cestas de três pontos. Jalen Smith acrescentou 15 pontos, enquanto o novato Matas Buzelis marcou 16, mas o trio não conseguiu impedir a 11ª derrota em 14 jogos.

INÍCIO PROMISSOR

Quem também brilhou na estreia na nova equipe foi Anthony Davis, que comandou a vitória do Dallas Mavericks por 116 a 105 sobre o Houston Rockets, antes de deixar a quadra por lesão no final do terceiro quarto.

O ex-companheiro de LeBron James no Los Angeles Lakers, trocado pelo esloveno Luka Doncic, mostrou seu cartão de visitas diante da torcida, no Texas, anotando um "double-double" com 26 pontos, 16 rebotes, sete assistências e três bloqueios. Max Christie, que acompanhou Davis também vindo dos Lakers, acrescentou 23 pontos para os Mavericks.

Após a partida, Davis disse que sentiu tensão na virilha e no quadríceps, e parte do motivo para não retornar para a última parcial foi que ele ainda estava se recuperando da distensão abdominal, que o havia afastado das quadras desde 28 de janeiro. Segundo o atleta, a lesão não é séria.

Alperen Sengun marcou 30 pontos e Jalen Green, 24, mas o Houston sofreu a sexta derrota consecutiva na NBA. A equipe acertou apenas 40,9% dos arremessos no terceiro quarto, mas se recuperou e chegou a encostar em 104 a 100 a 2min43 do final, antes de Kyrie Irving e Christie ampliarem novamente a vantagem do Dallas.

Confira os resultados da noite deste sábado:

Dallas Mavericks 116 x 105 Houston Rockets

Los Angeles Lakers 124 x 117 Indiana Pacers

Washington Wizards 111 x 125 Atlanta Hawks

Orlando Magic 112 x 111 San Antonio Spurs

Chicago Bulls 111 x 132 Golden State Warriors

Memphis Grizzlies 112 x 125 Oklahoma City Thunder

Minnesota Timberwolves 114 x 98 Portland Trail Blazers

New York Knicks 104 x 131 Boston Celtics

Phoenix Suns 105 x 122 Denver Nuggets

Sacramento Kings 123 x 118 New Orleans Pelicans

Los Angeles Clippers 130 x 110 Utah Jazz

Acompanhe os jogos deste domingo:

Detroit Pistons x Charlotte Hornets

Milwaukee Bucks x Philadelphia 76ers