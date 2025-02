Ex-clube de Quinteros perde novamente e fica na vice-lanterna do Campeonato Argentino

A vida do atual Campeão Argentino não tem sido fácil depois da saída de Gustavo Quinteros para o Grêmio. Nesta quarta-feira (12), o Vélez Sarsfield foi atropelado pelo líder Independiente, por 3 a 0 , no Estádio Libertadores de América.

Em cinco rodadas da competição nacional, somou apenas um ponto, quando empatou, sem gols, com o San Lorenzo. Já são nove gols sofridos, enquanto sequer balançou as redes na parte ofensiva. Os maus resultados deixam o Vélez na penúltima colocação do Campeonato Argentino, mas que pode se tornar lanterna caso o Talleres vença o San Martín de San Juan, fora de casa, nesta quinta-feira (13).