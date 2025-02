Sorteio de grupo do Inter na Libertadores tem data definida pela Conmebol

Sorteio será realizado no dia 17 de março, em Luque, no Paraguai.

A Conmebol definiu a data do sorteio dos grupos da Libertadores 2025. O evento será realizado na sede da entidade, em Luque, no Paraguai.

Pela pontuação no ranking da Conmebol, o Colorado ficará no pote 2. O sorteio, porém, será dirigido para não ocorrer embates entre clubes do mesmo país.