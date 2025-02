Alcaraz avança às quartas do ATP 500 de Doha

O tenista espanhol Carlos Alcaraz, número 3 do mundo, sofreu mais do que o esperado, mas se classificou para as quartas de final do ATP 500 de Doha ao derrotar o italiano Luca Nardi (N.85) nesta quarta-feira (19).

Alcaraz fechou o jogo em 2 sets a 1, com parciais de 6-1, 4-6 e 6-3, em uma hora e 52 minutos.

A vitória do espanhol parecia bem encaminhada depois dos 6-1 no primeiro set e o placar parcial de 4-1 no segundo, mas Nardi reagiu vencendo cinco games consecutivos para equilibrar a partida.

No terceiro set, Alcaraz quebrou o saque do italiano com 2-1 e evitou qualquer surpresa mantendo a vantagem para selar a vitória.

Na próxima fase, o número 3 do mundo, recentemente campeão em Roterdã, vai enfrentar o tcheco Jiri Lehecka (N.25), que eliminou o húngaro Fabian Marozsan (N.57).

A princípio, Alcaraz é o grande favorito ao título em Doha, depois da eliminação de Novak Djokovic e com a ausência de Jannik Sinner, suspenso até o início de maio por doping.

Por sua vez, os russos Daniil Medvedev (N.6) e Andrey Rublev (N.10) também avançaram às quartas de final.

Medvedev derrotou o belga Zizou Bergs (N.55) e vai enfrentar o canadense Felix Auger-Aliassime (N.23) por uma vaga na semifinal.

Vencedor de dois torneios desde o início da temporada, Aliassime se beneficiou da desistência do sérvio Hamad Medjedovic (N.73), que sofreu uma lesão na coxa direita depois de escorregar na quadra durante a vitória sobre o grego Stefanos Tsitsipas (N.11) na primeira rodada.

Por sua vez, Rublev bateu o português Nuno Borges (N.39) e terá como próximo adversário o australiano Alex de Minaur (N.8).

-- ATP 500 de Doha

- Simples masculino - Segunda rodada:

Carlos Alcaraz (ESP) x Luca Nardi (ITA) 6-1, 4-6, 6-3

Jiri Lehecka (CZE) x Fábian Marozsan (HUN) 6-4, 6-2

Jack Draper (GBR) x Christopher O'Connell (AUS) 6-2, 6-1

Felix Auger-Aliassime (CAN) x Hamad Medjedovic (SRV) não se apresentou

Daniil Medvedev (RUS) x Zizou Bergs (BEL) 6-2, 6-1

Andrey Rublev (RUS) x Nuno Borges (POR) 6-3, 6-4

Alex De Minaur (AUS/N.2) x Botic van de Zandschulp (HOL) 6-4, 6-4