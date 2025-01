Quem são os jogadores da dupla Gre-Nal no Sul-Americano sub-20?

À esquerda, Ricardo Mathias, do Colorado, e à direita, Igor Serrote, do Tricolor. Staff Images / CBF

A dupla Gre-Nal está bem representada na seleção brasileira que vai disputar o Sul-Americano sub-20. Na convocação inicial, anunciada em 20 de dezembro, três jogadores do Inter e dois do Grêmio foram chamados. Após um mês de preparação, cortes na lista — e até mesmo uma transferência entre clubes — modificaram os nomes dos times gaúchos na competição.

Na primeira convocatória de Ramon Menezes para o torneio, os meias Gustavo Prado e Gabriel Carvalho, e o atacante Ricardo Mathias foram os atletas colorados que compuseram a lista.

No início de janeiro, o goleiro Henrique Menke também foi chamado, após Otávio ser cortado — por pedido do Cruzeiro, seu clube.

Por pouquíssimo dias, o Celeiro de Ases contou com quatro representantes vestindo a amarelinha. Porém, Gabriel Carvalho sofreu uma lesão no pé em um jogo-treino contra o Maricá, em 12 de janeiro, na Granja Comary. O jovem realizou uma cirurgia, bem sucedida, mas foi cortado da competição.

No lado gremista, o atacante Nathan Fernandes e o lateral-esquerdo Zé Guilherme foram convocados. O segundo se juntou à seleção como jogador da base tricolor, mas foi vendido ao grupo City na primeira semana de janeiro e vai integrar o sub-20 do Bahia após o término do Sul-Americano.

Em meio ao negócio, Serrote foi chamado para substituir JP Chermont, que foi retirado da lista por pedido do Santos.

Jogadores do Grêmio no Sul-Americano sub-20

Nathan Fernandes e Igor Serrote treinando na Granja Comary, no Rio de Janeiro. Rafael Ribeiro/CBF

Igor Serrote (lateral-direito, 19 anos)

Nathan Fernandes (atacante, 19 anos)

Jogadores do Inter no Sul-Americano sub-20

Henrique Menke integrou a seleção em meio ao trabalho preparatório para a competição. Rafael Ribeiro/CBF

Henrique Menke (goleiro, 18 anos)

Gustavo Prado (meia, 19 anos)

Ricardo Mathias (atacante, 18 anos)

O Brasil estreia no Sul-Americano sub-20 contra a Argentina, nesta sexta-feira (24), às 20h30min. A equipe nacional está no grupo B, junto de Bolívia, Colômbia e Equador, além dos "hermanos".

