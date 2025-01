PSG vende Xavi Simons ao Leipzig e empresta Skriniar ao Fenerbahçe

O Paris Saint-Germain anunciou nesta quinta-feira (30) duas negociações: a venda definitiva do meio-campista holandês Xavi Simons para o alemão Leipzig e o empréstimo do zagueiro eslovaco Milan Skriniar para o turco Fenerbahçe até o final da temporada.

Simons, que se transferiu para o PSG aos 16 anos em 2019 vindo das categorias de base do Barcelona, quase não jogou pela equipe da capital francesa. Em 2022 foi emprestado ao PSV Eindhoven, onde explodiu com 22 gols e 12 assistências. Nesse mesmo ano, disputou a Copa do Mundo do Catar.