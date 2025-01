Número 1 do mundo, Jannik Sinner vence Zverev e é bicampeão do Australian Open

Jannik Sinner venceu pela segunda vez a competição. WILLIAM WEST / AFP

O tenista italiano Jannik Sinner se sagrou bicampeão do Autralian Open na madrugada deste domingo. Na Rod Laver Arena, o número 1 do mundo venceu o alemão Alexander Zverev, por 3 a 0, com parciais de 6/3, 7/6 (4) e 6/3. A partida durou cerca de 2h45min.

O italiano de 23 anos conquista assim o seu terceiro título de Grand Slam (depois do Aberto da Austrália e do US Open em 2024) e mantém o seu domínio incontestável como o melhor tenista da atualidade.

Zverev teve erros no início da partida, e, mesmo com saque poderoso, teve seu serviço quebrado no oitavo game. Com isso, o italiano venceu o primeiro set no game seguinte.

No segundo set, Sinner teve poucos erros e acertou o saque, forçando falhas do alemão. A questão física foi um problema para Sinner, mas o italiano garantiu rendimento para fechar o terceiro set e vencer seu segundo Australian Open.



Os dez últimos vencedores do Aberto da Austrália:

2025: Jannik Sinner (ITA)

2024: Jannik Sinner (ITA)

2023: Novak Djokovic (SRB)

2022: Rafael Nadal (ESP)

2021: Novak Djokovic (SRB)

2020: Novak Djokovic (SRB)

2019: Novak Djokovic (SRB)

2018: Roger Federer (SUI)

2017: Roger Federer (SUI)

2016: Novak Djokovic (SRB)