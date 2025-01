Madison Keys vence Sabalenka na final na Austrália e conquista seu 1º Grand Slam

A americana Madison Keys, 14ª do mundo, surpreendeu ao conquistar neste sábado (25), em Melbourne, o seu primeiro título de Grand Slam no Aberto da Austrália, privando a outra finalista, Aryna Sabalenka (1ª do ranking), de seu terceiro título consecutivo, o que seria algo inédito no tênis feminino neste século.

Três vezes campeã de torneios 'major', a bielorrussa foi derrotada com parciais de 6-3, 2-6 e 7-5 por Keys, que aos 29 anos disputou neste sábado sua segunda final de Grand Slam após a derrota na decisão do Aberto dos Estados Unidos em 2017.

Nesta edição do Australian Open, Madison Keys já havia eliminado a número 2 do mundo, a polonesa Iga Swiatek.

Logo após a vitória, as lágrimas de Keys, que já foi uma joia do tênis americano mas que nos últimos anos permaneceu um tanto estagnada, sem grandes triunfos, contrastaram com as lágrimas de Sabalenka, que se mostrou frustrada por não conseguir manter a coroa e deu uma raquetada no chão ao chegar a sua cadeira.

Graças a este triunfo, que ocorre após a conquista do torneio de Adelaide antes do Aberto da Austrália, Keys subirá para a 7ª posição no ranking da WTA, igualando sua melhor posição até o momento.

- 4º campeã mais veterana -

Na era Open do tênis, apenas três jogadoras venceram seu primeiro Grand Slam com idade mais avançada do que a jogadora de Illinois: a italiana Francesca Schiavone (Roland Garros em 2010 aos 29 anos e 347 dias), a britânica Ann Jones (Wimbledon em 1969 com mais de 30 anos) e a italiana Flavia Pennetta (campeã do US Open em 2015 aos 33 anos).

No primeiro set, Sabalenka se parecia muito com a jogadora que era antes de conquistar pela primeira vez o Aberto da Austrália em 2023: mentalmente frágil, errática nos golpes (12 erros não forçados e 4 duplas faltas) e continuamente olhando para seu treinador em busca de ajuda para superar Keys.

Já para a americana tudo deu certo. Aproveitando o saque ineficaz da bielorrussa (menos de 50% dos pontos conquistados com seu saque), Keys puniu Sabalenka repetidas vezes, quebrou seu serviço três vezes e venceu o primeiro set por 6-3 em apenas 36 minutos.

- Fim da série de 20 vitórias seguidas -

No segundo set, Sabalenka melhorou muito o saque (perto de 70% dos pontos conquistados com o primeiro) e encontrou uma forma de quebrar o ritmo de Keys nos drop shots, que, ao contrário, começou a acumular erros.

Sabalenka também manteve a calma nos momentos decisivos, salvando três break-points que teve contra si, para igualar o placar (6-2).

Apesar da pressão, as duas tenistas foram muito sólidas no serviço no terceiro e decisivo set, sem conceder a menor chance de quebra à adversária.

Até que com 6 a 5 a favor até o fim do jogo, Keys somou dois match points e Sabalenka não conseguiu mais reagir, perdendo o título em Melbourne e encerrando uma sequência de 20 vitórias consecutivas no torneio australiano.

--- As últimas dez vencedoras do Aberto da Austrália:

2025: Madison Keys (EUA)

2024: Aryna Sabalenka (BLR)

2023: Aryna Sabalenka (BLR)

2022: Ashleigh Barty (AUS)

2021: Naomi Osaka (JPN)

2020: Sofia Kenin (EUA)

2019: Naomi Osaka (JPN)

2018: Caroline Wozniacki (DIN)

2017: Serena Williams (EUA)

2016: Angelique Kerber (ALE)

- Tenistas com mais títulos do Aberto da Austrália desde a criação do torneio em 1905:

1. Margaret Court (AUS): 11 títulos (1960-1966, 1969-1971, 1973)

2. Serena Williams (EUA): 7 títulos (2003, 2005, 2007, 2009, 2010, 2015, 2017)

3. Nancye Bolton (AUS): 6 títulos (1937, 1940, 1946-1948, 1951)

4. Daphne Akhurst (AUS): 5 títulos (1925, 1926, 1928-1930)

5. Monica Seles (EUA): 4 títulos (1991-1993, 1996)

Steffi Graf (ALE): 4 títulos (1988-1990, 1994)

Evonne Goolagong: 4 títulos (1974-1976, décembre 1977*)

8. Martina Hingis (SUI): 3 títulos (1997-1999)

Martina Navratilova (EUA): 3 títulos (1981, 1983, 1985)

Joan Hartigan (AUS): 3 títulos (1933, 1934, 1936)