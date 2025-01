Messi marca em amistoso do Inter Miami e chega a 21 temporadas consecutivas com gol

Messi anotou gol com assistência de Suárez. Inter Miami / Divulgação

O Inter Miami, de Lionel Messi e Luis Suárez, fez seu primeiro jogo em 2025. Na noite deste sábado (18), o clube enfrentou o América do México, atual tricampeão do seu país e comandado pelo gaúcho André Jardine. Messi anotou o primeiro gol do empate por 2 a 2 e atingiu a marca de 21 temporadas consecutivas balançando as redes.

Messi anotou seu primeiro gol em 2005, pelo Barcelona. Desde então, ele balançou as redes em todas os anos. Sua temporada mais goleadora foi 2012, quando marcou 91 vezes. Em 2024, ele fez 23 gols pelo Inter Miami e outros seis pela seleção argentina.

O gol de Messi

A partida amistosa, disputada no Estádio Allegiant, em Nevada, nos EUA, faz parte da pré-temporada do Inter Miami. Após Messi abrir o placar aos 34 minutos, Henry Martín e Israel Reyes viraram para o América do México. O também argentino Tomás Avilés empatou nos acréscimos. O jogo ainda teve uma decisão por pênaltis,que foi vencida pelo Inter Miami por 3 a 2.

Messi não estava mais em campo na decisão por pênaltis. Ele foi substituído aos 20 do segundo tempo. Luis Suárez, também saiu aos 20 da etapa final. O uruguaio foi o autor da assistência para o gol do argentino. A partida marcou a estreia de Javier Mascherano como técnico do Inter Miami.