Jogador do Sevilla é detido sob acusação de forçar cartões para favorecer amigos em apostas

O zagueiro Kike Salas, 22 anos, foi detido nesta terça-feira pela polícia espanhola por supostamente tomar cartões amarelos de forma intencional em partidas do Campeonato Espanhol para manipular resultados de apostas esportivas.

Os investigadores da polícia suspeitam que Salas tentou ser advertido pelos árbitros para favorecer amigos apostadores, de acordo com o diário "El Confidencial". A investigação se concentrou nas últimas partidas disputadas na temporada passada, nas quais o clube da Andaluzia apenas cumpria tabela.

Titular da defesa do Sevilla, Kike Salas recebeu dez cartões amarelos na ocasião, sendo sete deles nos últimos oito jogos da equipe, a maioria nos minutos finais dos confrontos. Na atual edição do Campeonato Espanhol foram três advertências nas partidas. O jogador prestou depoimento ao Tribunal de Morón de la Frontera, entregou seu celular e foi liberado para treinar.

O defensor integrou a seleção sub-21 da Espanha e recentemente renovou seu contrato com o Sevilla até 2029 com uma cláusula de rescisão de 50 milhões de euros (R$ 312 milhões). A Lazio tinha interesse em levá-lo à Itália.

A liga espanhola anunciou que pedirá para participar de qualquer investigação judicial do jogador. O Sevilla comunicou que está ciente da detenção e que acompanha a situação. Se futuramente Kike Salas for declarado culpado, poderá enfrentar sanções penais, como prisão por até três anos, e desportivas, como suspensão ou banimento do futebol.

O caso é semelhante ao do brasileiro Lucas Paquetá, do West Ham e da seleção brasileira, investigado e acusado pela Federação Inglesa (FA) de ter forçado quatro cartões amarelos em jogos da sua equipe no Campeonato Inglês, entre 2022 e 2023, para influenciar o mercado de apostas, favorecendo, assim, amigos e familiares.