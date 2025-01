Diretor de futebol do Flamengo confirma acerto com o atacante com passagem pelo interior gaúcho

O atacante Juninho, do Qarabag, será o primeiro reforço do Flamengo para a temporada. O jogador desembarca no Rio de Janeiro nesta segunda-feira (13), vindo do Azerbaijão, para realizar os exames médicos e assinar o contrato. Foi a primeira contratação do diretor de futebol português José Boto, que confirmou o acordo nos Estados Unidos, onde o clube faz a pré-temporada.