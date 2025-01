Brasil vence os Estados Unidos no desafio Mano a Mano de judô

Judocas brasileiros posam orgulhosos com as medalhas do confronto. Lara Monsores / CBJ

A temporada de 2025 começou com o pé direito para o judô brasileiro. Neste domingo (19), o Brasil venceu os Estados Unidos no desafio Mano a Mano no Rio de Janeiro. A equipe foi formada por Jéssica Pereira, Ketleyn Quadros, Rafaela Silva, Chrystian Silva, Rafael Macedo e Leonardo Gonçalves.

Sede dos Jogos Olímpicos de 2028, os EUA vieram ao Rio com um time mesclado de jovens e experientes judocas — Karlee Carrouth, Emily Jaspe, Christopher Velazco, Geronimo Saucedo,Angelica Delgado e John Jayne.

A primeira das quatro vitórias brasileiras foi com Ketleyn Quadros. A judoca da Sogipa venceu Emily Jaspe, de apenas 18 anos, campeã pan-americana júnior de 2024. Com mais volume de ataques, Ketleyn conseguiu forçar três punições à adversária e venceu a primeira luta.

Em seguida, outro atleta da Sogipa, Rafael Macedo (90kg), deu uma chave de braço em John Jayne, vice-campeão pan-americano de 2024, e ficou com o ponto do confronto.

No terceiro combate, Leonardo Gonçalves, judoca do clube gaúcho também, conseguiu um ippon contra Geronimo Saucedo, marcando o terceiro ponto do Brasil, deixando a decisão para a quarta luta.

Com o apoio da família e lutando em solo carioca, Rafaela Silva não teve dificuldades para também dar um ippon e venceu Karlee Carrouth.

— Acredito que foi um ippon coletivo, da equipe inteira. Cada um entregou um pouquinho. Foi no ne-waza, foi no tachi-waza, foi na punição. Dá para ver que o Brasil consegue jogar em todas as áreas — brincou Rafaela.

Rafaela, Macedo, Leonardo e Jéssica viajarão na próxima semana para o Grand Slam de Paris, que acontecerá nos dias 1º e 2 de fevereiro.