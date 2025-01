Ancelotti comenta possível interesse saudita em Vinicius Júnior: 'Creio que escolherá a glória'

O técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti, voltou a falar sobre o futuro de Vinicius Júnior nesta terça-feira, 28. O brasileiro é especulado no futebol da Arábia Saudita ao final da temporada europeia.

De acordo com o jornal 'As', da Espanha, a Liga da Arábia Saudita pode fazer uma proposta de 300 milhões de euros (cerca de R$ 1,8 bilhão na cotação atual) para tirar Vini Jr do Real Madrid no meio de 2025. Ancelotti disse que entenderia o brasileiro caso ele aceitasse tal oferta. Mas espera que o jogador siga no time espanhol.

"Eu entendo tudo, no futebol eu entendo tudo. Também entendi quando o Kroos quis se aposentar. E isso foram poucos que fizeram. Essas decisões são individuais. Mas já disse: eu o vejo feliz, com vontade de ficar aqui e ganhar títulos com o Real Madrid. Creio que escolherá a glória", afirmou o treinador italiano.

O atleta brasileiro tem contrato com o Real Madrid até junho de 2027, com multa rescisória de um bilhão de euros (R$ 6,2 bilhões). O clube espanhol não tem a intenção de negociar o atacante. O Real, inclusive, pretende conversar com o jogador ao final da atual temporada, para oferecer-lhe uma ampliação do vínculo, com aumento salarial.

Neste mês de janeiro, o CEO da Liga Saudita, Omar Mugharbel, falou sobre o interesse em Vinicius Júnior em entrevista ao jornal 'Marca', também da Espanha. "Vinicius? Não temos sonhos, é questão de tempo e negociação", garantiu.