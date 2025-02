Hugo Calderano passa pela estreia no  Cingapura Smash

Hugo Calderano estreou nesta segunda-feira (3) na chave de simples do WTT Cingapura Smash, torneio que faz parte da mais importante série do circuito mundial de tênis de mesa, e que é equivalente a um Grand Slam do tênis. Diante do português Marcos Freitas, 54º do mundo, o brasileiro fez 3 a 0 (11/4, 11/6 e 11/7) e avançou para a segunda rodada.