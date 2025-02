City hiperativo no mercado de transferências; Milan se reforça com Santiago Giménez

O Manchester City, um gigante mergulhado na crise, não perdeu tempo no mercado de janeiro, tendo em vista o duelo contra o Real Madrid na Liga dos Campeões, enquanto a equipe merengue não se reforçou, apesar de seus desfalques na defesa.

Já o Milan correu atrás de novas caras e contratou o artilheiro mexicano do Feyenoord, Santiago Giménez.

. City busca soluções

O Manchester City não economizou nas despesas neste inverno europeu, com duas apostas na defesa (Abdukodir Khusanov e Vitor Reis), um reforço de luxo no ataque (Omar Marmoush), e outro nas últimas horas da janela de transferências: o meio-campista Nico González, vindo do Porto, para amenizar a ausência do craque Rodri, que está afastado por lesão há vários meses.

O outro clube de Manchester, o United, tampouco vive o seu melhor momento em campo, mas não dispõe da mesma condição financeira do seu vizinho.

Os 'Red Devils' contrataram o jovem lateral do Lecce, o dinamarquês Patrick Dorgu (20 anos), mas acima de tudo liberaram espaço com os empréstimos de dois jogadores que não eram do agrado de seu treinador Amorim: Antony, que foi para o Betis, e Marcus Rashford para o Aston Villa.

O jovem inglês revelado no clube vai jogar sob o comando de Unai Emery, enquanto os 'Villans' venderam o atacante colombiano Jhon Durán, de 21 anos, ao saudita Al Nassr e contrataram o espanhol Marco Asensio, por empréstimo do PSG.

Arsenal e Liverpool, por sua vez, não fizeram contratações neste mercado. O Chelsea, normalmente ativo nas janelas de transferências, abriu sobretudo a porta de saída para jogadores que não lhe interessam mais.

E o Tottenham optou pelo jovem atacante francês Mathys Tel (19 anos), que chega ao Spurs emprestado pelo Bayern de Munique.

. Calmaria entre os grandes da Espanha

Nem Real Madrid, Barcelona e Atlético de Madrid foram protagonistas de um mercado de inverno tradicionalmente pouco movimentado na Espanha.

O clube merengue, apesar de estar prejudicado por uma série de lesões na defesa (Dani Carvajal, Eder Militão, Antonio Rüdiger), optou por não se reforçar.

O Barça, por sua vez, viveu um mercado um pouco mais agitado, especialmente dentro do clube, devido ao caso de seu reforço de verão, Dani Olmo, que finalmente foi autorizado a jogar provisoriamente apesar da anulação da sua licença pela LaLiga.

A transferência mais marcante desta janela de inverno foi a do talentoso atacante do Betis, Assane Diao, que vai jogar no Como da Itália, por 12 milhões de euros (cerca de R$ 72 milhões pela cotação atual).

. Milan e Juve reagem

Decepcionantes na primeira parte da temporada, Milan e Juventus foram os clubes italianos mais ativos.

O Milan (8º), a 19 pontos do líder Napoli, assumiu o fracasso da volta de Álvaro Morata à Serie A (em que marcou 5 gols) e enviou o capitão da seleção espanhola ao turco Galatasaray por empréstimo.

O seu substituto, o mexicano Santiago Giménez, chega do Feyenoord por mais de 30 milhões de euros (R$ 180 milhões). Os 'rossoneri' também se reforçaram com o ex-capitão do Manchester City, Kyle Walker, e o português do Chelsea, João Félix.

A Juve (4º) parece ter acertado com o empréstimo sem opção de compra de Randal Kolo Muani: o jogador da seleção francesa, que estava sem minutos no PSG, já marcou três gols em dois jogos.

A 'Vechia Signora' também remodelou a sua defesa ao rescindir o contrato do seu ex-capitão Danilo (agora no Flamengo) e trazer dois jovens portugueses: Renato Veiga, emprestado pelo Chelsea, e Alberto Costa, por 14 milhões de euros (R$ 83,9 milhões), além do inglês Lloyd Kelly, do Newcastle.

Se por um lado a Inter de Milão, atual detentora do 'Scudetto', quase não mexeu no seu elenco, o líder Napoli animou as últimas horas do mercado e optou por substituir o seu artilheiro georgiano Kvicha Kvaratskhelia pelo suíço Noah Okafor, do Milan.

. Wahi chega, Simons fica em definitivo

Emprestado por uma temporada e meia ao Leipzig pelo PSG, o holandês Xavi Simons assinou em definitivo com o clube alemão por duas temporadas e meia, numa transferência avaliada pela imprensa em 50 milhões de euros (cerca de R$ 300 milhões) mais variáveis.

Para amenizar a saída do talentoso egípcio Omar Marmoush para o Manchester City, o Frankfurt contratou o jovem francês do Olympique de Marselha Elye Wahi (22 anos).

Enquanto prepara a sucessão do seu goleiro e capitão Manuel Neuer, de 38 anos e que renovou nesta segunda-feira por um ano com o Bayern, o gigante bávaro adquiriu o promissor Jonas Urbig (19 anos).

O atual campeão Bayer Leverkusen reagiu aos seus problemas de lesão contratando o argentino Emiliano Buendía e o espanhol Mario Hermosos, ambos emprestados por seis meses.

- Kvaratskhelia, novo ídolo na França -

O astro georgiano Khvicha Kvaratskhelia, que chegou ao Paris Saint-Germain vindo do Napoli por 70 milhões de euros (R$ 419,5 milhões), é o nome do mercado na França, onde o Rennes foi o clube mais ativo.

O PSG liberou espaço com os empréstimos de Marco Asensio ao Aston Villa, do zagueiro Milan Skriniar (Fenerbahçe) e do atacante Randal Kolo Muani (Juventus).