Quem é Lassina Traoré, atacante que negocia com o Flamengo

O Flamengo negocia a contratação do atacante Lassina Traoré de 23 anos. Natural de Burkina Faso, na África, ele joga atualmente pelo Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. O jogador é cotado como possível substituto de Gabigol , que saiu da equipe carioca no final desta temporada.

Novo diretor de futebol do clube carioca, o português José Boto é quem negocia com o atleta africano. Ele mesmo foi quem contratou Traoré para o time ucraniano, quando atuava por lá em 2021. O vínculo do atacante com Shakhtar vai até o meio de 2026.